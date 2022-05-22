Ночью в Риге из горящего здания эвакуировали 15 человек

Вызов на пожар поступил в VUGD в 3 часа 4 минуты: в Риге в девятиэтажном жилом доме на улице Сергея Эйзенштейна было замечено задымление.

На месте происшествия было установлено, что в подсобном помещении на первом этаже горят отходы на площади четырех квадратных метров.

Из-за сильного задымления в нескольких квартирах сработали детекторы дыма, в результате чего из дома эвакуировались 15 человек.

Пожарные проветрили помещение и в 3:55 закончили работу на месте происшествия.

В субботу в 17:31 VUGD получила вызов в Ремтскую волость Салдусского края, где горел заброшенный амбар и расположенный рядом одноэтажный нежилой дом площадью 410 квадратных метров.

В 23:07 этот пожар повышенной опасности был ликвидирован.

Всего за сутки в VUGD поступило 65 звонков. 19 из них - на тушение пожаров, в том числе один на пожар прошлогодней травы.

Вчера сотрудники VUGD приняли участие в 33 спасательных работах и получили 13 ложных вызовов.