Встреча Бузовой и Водонаевой, Джиган в Танзании, а Галич на море

Анфиса Чехова проводит время с сыном

Ольга Орлова была на отдыхе

Маша Горбань была на фотосессии

Ирина Дубцова была на Мальдивах

Ира Смелая и ее дерзкий лифтолук

Ида Галич тоже отправилась к морю

Джиган и Оксана Самойлова оказались в Танзании

В Талси открыли скамью в честь Интарса Бусулиса

Агата Муцениеце была на премьере

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