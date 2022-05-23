Пн, 23.05.2022
Эти должностные лица готовятся к "России без Путина". Некоторые уже ищут возможности вывезти семьи из РФ Христо Грозев, следователь Bellingcat
Христо Грозев, следователь Bellingcat
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  • Встреча Бузовой и Водонаевой, Джиган в Танзании, а Галич на море

Встреча Бузовой и Водонаевой, Джиган в Танзании, а Галич на море

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Конечно, знаменитости делились с фолловерами эксклюзивными снимками. 

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ФОТО: instagram.com/annasedokova

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