На продажу выставлена Villa Adlera, принадлежащая семье Каргина

В объявлении не указана цена продажи виллы, только упомянуто, что цена предоставляется "по требованию".

В объявлении говорится, что нынешний владелец виллы получил землю в 1996 году на организованном государством аукционе, а в 1997 году для проектирования и строительства особняка нанято британское архитектурное бюро The Syntax Group.

В объявлении говорится, что на первом этаже виллы есть три спальни, бюро, кухня и столовая, а также комплекс СПА площадью в 500 кв. м., в который входят плавательный бассейн, массажная комната, джакузи, водопад, финская, турецкая и русская бани. На втором этаже расположена главная спальня и одна дополнительная спальня, а также для гостиная для отдыха.

Информация в земельной книге свидетельствует о том, что собственность принадлежит сыну Валерия Каргина - Рему Каргину. До этого владельцем было предприятие Adlera, единственным владельцем которого является Рем Каргин.

Согласно информации земельной книги собственность состоит из "полифункционального общественного здания", "японского павильона", "здания технического оснащения" и трех опорных стен.

Собственники пытались продать Villa Adlera еще в 2012 году, но покупатель не нашелся. В 2008 году эксперты для газеты Dienas Bizness оценили стоимость виллы в около 50 млн евро, назвав его самым дорогим комплексом частной недвижимости в Латвии.