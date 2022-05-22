В Украине совершено покушение на главу "новой администрации Энергодара"

Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

Взрыв прогремел в доме по улице Курчатова. Mash сообщает, что взрывное устройство, по предварительным данным, заложили в электрощит в подъезде дома, где живет мать Шевчика. Бомба взорвалась, когда мэр пришел навестить ее.

В свою очередь, по информации украинского агентства УНИАН, в доме живет сам Шевчик.

"Все обстоятельства происшествия выясняются, но имеем точное подтверждение, что при взрыве получили ранения самопровозглашенный глава "народной администрации" Шевчик и его охранники. Они госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести", - сообщил он.

Орлов подчеркнул, что при взрыве никто из жильцов подъезда не пострадал.