Госконтроль: Covid-средства, данные Министерству сообщения, израсходованы по назначению

В 2021 году Кабинет министров выделил 111,332 млн евро на устранение, смягчение и предотвращение последствий кризиса, вызванного пандемией Covid-19, из которых фактически было потрачено 65,994 млн евро. АГА получило 1,919 млн евро, а АТД - 19,411 млн евро. Авиакомпании airBaltic было выделено 90 млн евро для увеличения уставного капитала, из которых на данный момент использовано 45 млн евро.

Госконтроль провел проверки и убедился в обоснованности использования 21,331 млн евро, а средства, предоставленные airBaltic, не были включены в ревизию.

Первоначально АГА было выделено 1,919 млн евро, при этом 1,58 млн евро было использовано по назначению, а 338 304 евро были возвращены в государственный бюджет. Аудиторы убедились в том, что в целом выделение средств АГА было оправданным, учитывая вызванное пандемией сокращение количества пассажиров в аэропорту "Рига" и связанное с этим снижение запланированных доходов АГА в 2021 году.

Госконтроль сделал вывод о том, что средства в размере 19,411 млн евро, выделенные АТД, также были использованы по назначению.

В то же время проверка выявила недостатки в контроле АТД за соответствием договору автобусов, задействованных в общественных перевозках. Госконтроль указывает, что реализация выданных рекомендаций обеспечит регулярный контроль за выполнением условий заключенных договоров об оказании услуг общественного транспорта в части соответствия договору автобусов.

Ревизия также показала, что общая сумма консолидированных расходов Министерства сообщения в 2021 году составила 589,026 млн евро, что на 4,4% больше, чем годом ранее, когда сумма расходов составляла 563,952 млн евро. Госконтроль пришел к выводу, что консолидированный годовой отчет министерства за 2021 год дает четкое и достоверное представление о финансовом положении министерства и результатах его деятельности.