Вс, 22.05.2022
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Раймонд Паулс, композитор

Количество IP-адресов под угрозой в Латвии стало больше

ФОТО: Shutterstock

В апреле в Латвии было зарегистрировано 75 318 уникальных IP-адресов, подверженных киберугрозам, что на 18,2% больше, чем в апреле 2021 года, следует из статистики зарегистрированных киберпроисшествий, опубликованной учреждением предотвращения инцидентов безопасности информационных технологий Cert.lv.

Чаще всего в прошедшем месяце регистрировались сбои конфигурации 44 442 случая, в 4 884 случаях были констатированы вредоносные коды.

904 инцидента были зарегистрированы как сбор данных, 584 - как попытки вторжения, 306 - как сбои в обслуживании, 46 - как мошенничество, а один инцидент - как вредоносный контент.

В апреле прошлого года было зарегистрировано 63 729 уникальных IP-адресов под угрозой.

Cert.lv - структурное подразделение Института математики и информатики Латвийского университета, в задачи которого входит поддержание единого представления деятельности в электронном информационном пространстве, оказание поддержки в предотвращении инцидентов безопасности IT или координация их предотвращения в латвийских зонах IP-адресов и в зоне доменных имен .lv.

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