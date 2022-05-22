Видео ⟩ "Нет войне. Путин - черт": в соцсетях появилась речь школьницы на последнем звонке в России

На видео слышна речь, как утверждается, одной из школьниц, которая говорит в микрофон: "Нет войне. Свободу Украине. Путин - черт".

"Медуза" со ссылкой на Republic сообщает, что видео с было снято в школе № 11 города Избербаш - так главреду издания рассказал неназванный источник.

Эту информацию подтверждает ролик с последнего звонка в той же школе в 2017 году - на нем заметны одинаковые рисунки на асфальте. Как передает "Би-би-си Русская служба", корреспондент "Медиазоны" также убедился, что цветы и пандус у здания на видео аналогичны фото избербашской школы.

Что произошло с девочкой дальше, на данный момент неизвестно.

Гражданское общество в России испытывает сильное давление со стороны властей страны. Военное вторжению в Украину положено называть только "спецоперацией". Людям, не согласным с такой формулировкой, грозят тюремные сроки.

По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", по статье "О дискредитации Вооруженных сил РФ" в последние месяцы в России завели 1938 административных дел, было выписано штрафов почти на 20 миллионов рублей (около 318 тыс. евро). Средняя сумма штрафа составила 34 218 рублей (544 евро).