Главное за 22 мая ⟩ Латвия больше без электричества из РФ, ответное шествие РСЛ и "Путин-черт!" в российской школе

Новости Латвии:

Европейская биржа электричества Nord Pool с воскресенья прекратила торговые операции с дочерними предприятиями российской энергетической компании Inter RAO, таким образом, и странам Балтии больше не продается произведенное в России электричество.

Протестуя против действий правящих партий в связи с демонтажем советских памятников в Латвии, Русский союз Латвии 28 мая проведет протестное шествие в Риге от парка Победы до памятника Свободы.

Эрих Мария Ремарк писал: "В темные времена хорошо видно светлых людей", - и с этим нельзя не согласиться. За два месяца пребывания в Риге украинская журналистка убедилась, что жители Латвии - добродушные люди с теплым сердцем и чистыми намерениями. Сегодня история именно о таких - об Артеме Коксе и Сергее Лехмане.

На продажу выставлена принадлежащая семье бывшего владельца Parex banka Валерия Каргина Villa Adlera, находящаяся в Булдури, в Юрмале. В объявлении не указана цена продажи виллы, только упомянуто, что цена предоставляется "по требованию".

Главное за рубежом:

В Telegram-каналах и соцсетях начали распространять короткое видео, снятое, как утверждается, на праздновании "последнего звонка" в одной из школ Дагестана. На видео слышна речь, как утверждается, одной из школьниц, которая говорит в микрофон: "Нет войне. Свободу Украине. Путин - черт".

Начатая Россией война в Украине, по мнению украинских и западных военных, перешла в "долговременную" стадию. Согласно их заявлениям, масштаб российских военных целей сократился "до оперативно-тактического уровня". Советник украинского президента Алексей Арестович написал, что "почти по всей линии фронта российские военные начали готовиться к обороне". Военные эксперты отвечают на актуальные вопросы о нынешней фазе вторжения в Украину и том, какие выводы можно сделать после условного завершения второго этапа войны.

Утром в воскресенье, 22 мая, в городе Энергодар Запорожской области, находящемся под российской властью, местные партизаны устроили взрыв в доме, где живет самоназванный глава "новой администрации Энергодара" Андрей Шевчик.

Путин теряет свою власть, и высшие должностные лица сферы обороны России считают, что война в Украине проиграна, сообщает портал Insider.

Советский памятник, исчезнувший в прошлые выходные с кладбища Михкли в волости Ляэнеранна, до сих пор не обнаружен. С исчезновением памятника встал вопрос, хоронили ли вообще людей на этом кладбище и что делать с монументами, воздвигнутыми в пропагандистских целях во времена советской оккупации.

Некий российский политолог, выступая на государственном телевидении отметил, что "война в Украине - это попытка проверить и выступить против оружия НАТО", сообщает портал Insider.

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Сборная Латвии на чемпионате мира по хоккею одержала непростую победу над командой Великобритании в предпоследнем матче группового турнира.

С 1970 по конец 1980-х годов в Индианаполисе, США, врач по искусственному оплодотворению Дональд Клайн оплодотворил минимум 94 женщин, которые не были проинформированы об истинном хозяине спермы. Совершенное врачом преступление повлияло на семьи десятков людей, которые сейчас страдают от проблем со здоровьем. Рассказы и переживания жертв описаны в фильме Our Father, который потряс весь мир.

Еженедельно в рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие слухи последних дней в мире шоу-бизнеса. На этот раз желтая пресса обсуждала возможную женитьбу Павла Прилучного, новые романтические отношения бывшего Ольги Бузовой и здоровье Андрея Малахова.