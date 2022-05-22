Вс, 22.05.2022
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Раймонд Паулс, композитор

В Европарламенте обнаружили еще двух пророссийских депутатов - они сотрудничают со Жданок

9 мая 2022 года в Риге ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Лидер Русского союза Латвии Татьяна Жданок еще до украинской войны появлялась в подконтрольных Кремлю СМИ. Там ее называли представителем даже не Латвии, а России в Европарламенте, сообщает передача Nekā personīga на TV3.

Исследование ирландских журналистов выявило ряд других лояльных России депутатов Европарламента, которых можно считать союзниками Жданок.

637 за, 26 воздержались, 13 против. Таково было голосование в Европарламенте по резолюции, осуждающей войну России в Украине, а также действий белорусского режима. Одной из 13 проголосовавших против была Татьяна Жданок из Русского союза Латвии. Против проголосовали и два ирландских депутата Европарламента - Мик Уоллесс и Клэр Дейли.

Согласно исследованию The Irish Times, их работа в Брюсселе за последний год была верна внешнеполитическим целям России. Уоллесс и Дейли синхронно распространяли дружественные Кремлю сообщения, которые с тех пор переиздавались не только в России, но и в Китае, Сирии и арабском мире. Режимы России и других вышеупомянутых стран представляют деятельность этих политиков своей внутренней аудитории следующим образом: смотрите, даже авторитетные, важные представители Евросоюза согласны с нами.

Автор исследования, журналист Наоми О’Лири, уже более года следит за работой ирландских политиков с помощью специальных инструментов анализа информации. По сравнению с другими видными ирландскими личностями, Мик Уоллес и Клэр Дейли, благодаря, например, дружеским высказываниям в сторону Китая, пользуются в стране куда большей популярностью, чем даже ирландский борец смешанных единоборств и боксер Конор МакГрегор.

С началом войны в Украине забор дома Жданок в Гарциемсе стал местом для самовыражения различных творческих лиц. На заборе до сих пор видны следы краски после ситуации, когда он был окрашен в цвета украинского флага. На заборе также оказывались фотографии военных преступлений, совершенных армией РФ в украинском городе Буча. На стене дома почти получилось закрасить надпись "Героям слава".

За несколько дней до войны Жданок вместе с Уоллес и Дейли опубликовали пророссийский отчет о том, что украинцы на Донбассе убивают детей и должны быть немедленно остановлены.

Вскоре после этого выступление Дейли о том, что война в Украине не является ничем уникальным и что следует уделять больше внимания другим бедствиям, буквально взорвало подконтрольное Кремлю телевидение.

Брюссельская тройка Жданок, Дейли и Уоллеса также принимала активное участие в защите литовского общественного деятеля. В 2017 году за шпионаж в пользу Москвы был задержан бывший сотрудник МИД Литвы, впоследствии заместитель мэра Вильнюса и лидер леворадикальной организации "Социалистический народный фронт" Альгирдас Палецкий. Следователи доказали, что он договорился с несколькими людьми в России, в том числе сотрудником Федеральной службы безопасности, о том, что будет собираться любая информация, связанная с так называемым делом ОМОНа. В то время в Литве был осужден бывший боец подразделения, которого обвиняли в кровавых событиях января 1991 года. Следователи установили, что российскую сторону интересовала информация о судьях, прокурорах и экспертах, участвующих в процессе, в том числе их места жительства. Скорее всего, чтобы найти информацию, с помощью которой можно будет дискредитировать вовлеченных к делу и сам суд.

В то же время Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении литовских прокуроров и судей, которые рассматривали дело 13 января за  "умышленное несправедливое вынесении приговора" и "незаконное преследование граждан России".

В деле о шпионаже также вскрылась причастность Палецкого к партии "Единая Россия", со скрытой помощью которой он мог баллотироваться на муниципальных и сеймских выборах Литвы.

27 июля прошлого года Шяуляйский районный суд признал Палецкого виновным в шпионаже в пользу России и приговорил к шести годам лишения свободы. 6 мая этого года Литовский апелляционный суд принял решение оставить приговор в силе.

На этой неделе Nekā personīga несколько дней пыталась встретиться с активистами в офисе руководимого Жданок Русского союза Латвии. В офисе находились несколько человек, но никто из них не захотел разговаривать с журналистами. Сама Жданок также не отвечала на телефонные звонки.

В последние дни Жданок в Брюсселе также пыталась использовать события вокруг памятника в парке Победы. Ее попадание в полицейский микроавтобус широко обсуждалось в Европарламенте на этой неделе.

Жданок вместе с другими членами партии, избранными в Рижскую думу, хотела провести акцию протеста, но позже передумала и держала на Ратушной площади плакаты, призывая своих сторонников не выходить на акцию протеста.

Сотрудничество между Жданок и двумя ирландскими депутатами, раскрытое журналистом The Irish Times, - это не совпадение, а организованный план, считает латвийский исследователь внешней политики Мартиньш Варгулис.

По данным Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, с 2020 года, когда Русский союз Латвии открыл счет в банке Citadele, KNAB выплатил партии из госбюджета в общей сложности 363 тысячи 756 евро. (155 515,94 евро в 2020 г., 136 336 евро в 2021 г., 71 904,75 евро по состоянию на 17 января 2022 г.)

В первый месяц войны в Украине Служба государственной безопасности сообщила, что предупредила партию о "несовместимости ее деятельности с интересами безопасности Латвии и международным правом". Закон позволяет приостановить действие партии, если нарушения не будут исправлены.

Как признали в KNAB, это пока не является поводом к приостановке выплату госденег партии Жданок.

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