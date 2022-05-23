Нападающий "Спартака": "Надеюсь, мне не придётся возвращаться в Россию"

24-летний Ларссон покинул "Спартак" после особого разрешения от УЕФА, позволившего иностранцам, выступающим в России, приостанавливать контракты.

"Посмотрим, что ждёт меня в будущем. Надо выяснить, что происходит в России и есть ли заинтересованные во мне команды. Если бы была возможность, то я хотел бы узнать сейчас. Но не всё зависит от меня", - цитирует его Aftonbladet.

Шведский футболист отметил, что по контракту со "Спартаком" он должен вернуться в расположение клуба 1 июля.

"Возможно, что-то к этому времени изменится. Надеюсь, мне не придётся возвращаться в Россию. С контрактом могут возникнуть трудности, но возвращаться я не хочу. Диалога с клубом сейчас нет, всем занимается мой агент", - сказал Ларссон.

Джордан Ларссон - сын легендарного шведского футболиста Хенрика Ларссона. Нападающий перешёл в "Спартак" в августе 2019 года и с тех пор провёл за московский клуб 83 матча, в которых забил 27 мячей и сделал девять голевых передач.