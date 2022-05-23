В Болдерае два дня не будет горячей воды

Для того, чтобы своевременно подготовиться к отопительному сезону и обнаружить возможные повреждения в теплосетях, предприятие 24 мая проведет гидравлическую проверку котельных на улице Керамикас, 2А, и Гобас, 33А.

Для жителей безопасности перед началом гидравлической проверки воду остудят до +45 градусов, поэтому температура горячей воды постепенно будет понижена уже в понедельник вечером.

Гидравлическая проверка осуществляется в течение одного дня. Подача горячей воды восстановится вечером того же дня, за исключением мест, где будут обнаружены повреждения. В этих местах возможны перебои с подачей горячей воды до устранений неисправностей.

О планируемом прекращении подачи теплоэнергии проинформированы владельцы домов и обслуживающие предприятия.

Во время проверки теплосети становятся объектами повышенной опасности, поэтому Rīgas siltums просит жителей незамедлительно сообщать о констатированных во время проверки утечках в теплосетях.