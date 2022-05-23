В Болдерае два дня не будет горячей воды
Во время гидравлической проверки в Болдерае, начиная с сегодняшнего дня, два дня не будет горячей воды, сообщает Rīgas siltums.
Во время гидравлической проверки в Болдерае, начиная с сегодняшнего дня, два дня не будет горячей воды, сообщает Rīgas siltums.
Для того, чтобы своевременно подготовиться к отопительному сезону и обнаружить возможные повреждения в теплосетях, предприятие 24 мая проведет гидравлическую проверку котельных на улице Керамикас, 2А, и Гобас, 33А.
Для жителей безопасности перед началом гидравлической проверки воду остудят до +45 градусов, поэтому температура горячей воды постепенно будет понижена уже в понедельник вечером.
Гидравлическая проверка осуществляется в течение одного дня. Подача горячей воды восстановится вечером того же дня, за исключением мест, где будут обнаружены повреждения. В этих местах возможны перебои с подачей горячей воды до устранений неисправностей.
О планируемом прекращении подачи теплоэнергии проинформированы владельцы домов и обслуживающие предприятия.
Во время проверки теплосети становятся объектами повышенной опасности, поэтому Rīgas siltums просит жителей незамедлительно сообщать о констатированных во время проверки утечках в теплосетях.
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