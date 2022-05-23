Пабрикс встретится с представителями конгресса США

Официальные лица Латвии и США обсудят текущую геополитическую ситуацию в связи с войной России на Украине, развитие двустороннего сотрудничества Латвии и США в области обороны и необходимость укрепления восточного фланга НАТО.

Представители Конгресса США, которые посетят Латвию, входят в комитет Палаты представителей по вооруженным силам, отвечающий за оборонную политику США и военные операции.

Представляющий штат Небраска Бэкон и избранный от штата Аризона Гальего являются сопредседателями группы поддержки Балтии в Палате представителей. Избранная от штата Калифорния Джейкобс входит в состав комитета Палаты представителей по иностранным делам.

Соединенные Штаты - давний стратегический партнер и союзник Латвии, играющий важную роль в укреплении ее безопасности, отмечает Минобороны.

В настоящее время в Латвии на ротационной основе находится примерно 1000 военнослужащих вооруженных сил США, которые осуществляют политику сдерживания и участвуют в военных учениях.

В целях укрепления региональной безопасности и демонстрации присутствия сил США в регионе в настоящее время в Латвии также размещено несколько американских вертолетов, применяемых в военных учениях.

В конце прошлого года президент США Джо Байден подписал закон о национальной обороне США, который предусматривает инициативу укрепления безопасности стран Балтии на сумму 150 млн долларов США для развития их оборонного потенциала в 2022 году.