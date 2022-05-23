За последние три дня выявлено 345 новых случаев Covid-19, скончались 2 человека

Умершие входили в возрастные группы от 70 до 79 лет, они не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 135,5 случая на 100 тысяч населения.

Был проведен 5141 лабораторный тест на Covid-19, 6,7% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 138 человек не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 207 были вакцинированы.

С начала пандемии заболевание Covid-19 было лабораторно подтверждено у 827 201 человека в Латвии.