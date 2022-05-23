По подозрению в порче имущества полиция разыскивает мужчину. Он попал на видео
18 мая этого года в 10:36 в Олайне, по улице Зейферта, 11, пока что неустановленный мужчина повредил имущество Олайнского самоуправления - Олайнского центра культуры.
18 мая этого года в 10:36 в Олайне, по улице Зейферта, 11, пока что неустановленный мужчина повредил имущество Олайнского самоуправления - Олайнского центра культуры.
Госполиция просит отозваться всех очевидцев происшествия, а также всех, у кого есть какая-либо информация по поводу личности или местонахождении мужчины. Сообщить можно по номерам телефонов 28691288, 67950255 и 110.
Видео: По подозрению в порче имущества полиция разыскивает мужчину
Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.
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