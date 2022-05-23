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Несомненно, фасады деревянных домов подвержены воздействию различных погодных условий, таких как дождь, снег и УФ-лучи; воздух может быть как влажным, так и очень сухим. Поэтому важно своевременно подумать и защитить деревянные поверхности, чтобы древесина со временем сохраняла свои качества и выглядела, как только что окрашенной.

Одной из причин старения окрашенных поверхностей является прилипание к поверхности переносимых по воздуху частиц, таких как пыль и грязь. В результате фасад здания загрязняется и на нем образуется благоприятная для развития микроорганизмов почва. Кроме того, этот фактор сильно снижает защитные свойства краски, поэтому необходимо регулярно очищать окрашенные фасады, что является достаточно трудоемким процессом. И давайте будем честны - покрасив дом один раз, вам меньше всего хочется думать о его перекраске или за его уходом.

С Pinotex Wood Paint Extreme фасад деревянного дома будет защищен от воздействия различных погодных условий, поверхность дольше останется чистой и сохранит свой первоначальный оттенок до 16 лет. Инновационная технология Stay Clean, содержащаяся в краске, значительно продлевает срок службы фасадной краски и существенно сокращает объем работ по уходу за окрашенной поверхностью. Покрасьте свой дом, и поверхность продолжит заботиться о себе - правильно подготовленная древесина и нанесенная краска гарантируют, что грязь не прилипнет к дереву - вместо этого они легко отмоются под дождем или быстро смоются водой.

ФОТО: Пресс-фото

Каждый дом имеет свой особый цветовой тон

Для любого деревянного дома - будь то классический, традиционный или современный стиль - важно подобрать как подходящее защитное средство для дерева, которое защитит деревянную поверхность от различных повреждений, так и цветовой тон конкретного дома.

ФОТО: Пресс-фото

При выборе правильных тонов подумайте об общем стиле и настроении, которые вы хотите придать своему дому. Предпочитаете ли вы традиционные оттенки, которые подчеркнут естественную красоту дерева, или хотите быть более выразительным с игривыми и яркими тонами?

При покраске дома самоочищающейся краской для деревянных поверхностей Pinotex Wood Paint Extreme вы можете выбрать из более чем 2000 оттенков. Широкий выбор оттенков позволяет подобрать цвет дома по вашим пожеланиям.

Теплые и всегда актуальные естественные тона, вдохновленные разными оттенками дерева, создают сдержанное и уютное настроение.

Холодные серые северные тона – гармоничный и балансированный дом для визуального впечатления. От светлого до темно-серого - создает спокойную атмосферу и вписывается в утонченный, минималистичный или современный экстерьер. Например, светло-серый тон ON.00.53 или осиновый тон S3.03.26.

ФОТО: Пресс-фото

Успокаивающие зеленые тона создадут ощущение настоящего дома – для легкого, свежего и столь же выразительного ощущения. Например, темно-зеленый М1.37.17.

ФОТО: Пресс-фото

Какие бы оттенки вам ни нравились - традиционные древесные оттенки, скандинавские серые или игривые и выразительные тона, вдохновляйтесь палитрой цветов Pinotex, доступной в любом магазине строительных материалов.