Что должно произойти, чтобы сборная Латвии вышла в 1/4 финала чемпионата мира?

Условие первое - латвийским хоккеистам необходима победа в основное время над сборной Швеции, матч против которой состоится во вторник в 12:20.

К сожалению, победы над сильной сборной Швеции будет недостаточно и нужно надеяться на то, что в других матчах группы "В" результаты также будут благоприятными.

Выход в плей-офф из нашей группы уже обеспечили себе две сборные - Финляндия (16 очков) и Швеция (15 очков). Ешё на две путёвки в четвертьфинал претендуют сборные Чехии, США (по 10 очков) и Латвии (8 очков).

В оставшихся матчах группового турнира США и Чехия встретятся друг с другом, а затем американцы сыграют с норвежцами, а чехи с финнами. Таким образом, для выхода сборной Латвии в плей-офф необходимо, чтобы Чехия или США дважды проиграли в основное время.

В итоге, на счету сборной Латвии должно быть 11 очков, а сборной США или Чехии нельзя набрать больше 10.

ФОТО: скриншот с сайта IIHF