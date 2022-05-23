ВИДЕО ⟩ Шедевр! Балотелли забил фантастической гол рабоной

31-летний Балотелли в настоящий момент выступает за команду "Адана Демирспор". В последнем туре чемпионата Турции его команда встречалась с "Гёзтепе" и одержала победу со счётом 7:0.

Балотелли в этом матче записал на свой счёт пять голов, а один из мячей форвард забил рабоной.

Всего форвард за 31 игру в турецкой лиге отметился 18 голами и разделил вторую строчку в списке лучших бомбардиров с Аюбом Эль-Кааби из "Хатайспора".

"Адана Демирспор" в итоговой таблице чемпионата Турции заняла 10-е место.