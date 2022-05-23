Пн, 23.05.2022
Незамедлительно увеличить информированность об обезьяньей оспе и сделать всеобъемлющее открытие случаев Всемирная организация здравоохранения
Всемирная организация здравоохранения

ВИДЕО ⟩ Шедевр! Балотелли забил фантастической гол рабоной

Марио Балотелли ФОТО: Reuters/ScanPix

Итальянский нападающий Марио Балотелли отметился эффектным голом в заключительном матче чемпионата Турции сезона-2021/22.

31-летний Балотелли в настоящий момент выступает за команду "Адана Демирспор". В последнем туре чемпионата Турции его команда встречалась с "Гёзтепе" и одержала победу со счётом 7:0.

Балотелли в этом матче записал на свой счёт пять голов, а один из мячей форвард забил рабоной.

Всего форвард за 31 игру в турецкой лиге отметился 18 голами и разделил вторую строчку в списке лучших бомбардиров с Аюбом Эль-Кааби из "Хатайспора".

"Адана Демирспор" в итоговой таблице чемпионата Турции заняла 10-е место.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back