Казахстан сохранил место в элите. Чехия вышла в плей-офф
11-й игровой день чемпионата мира по хоккею начался с побед сборных Чехии и Казахстана.
11-й игровой день чемпионата мира по хоккею начался с побед сборных Чехии и Казахстана.
Казахстан одержал первую победу на чемпионате мира, обыграв команду Италии - 5:2 (2:1, 1:1, 2:0).
Голами в составе победителей отметились Кёртис Волк, Валерий Орехов, Алихан Асетов, Роман Старченко и Никита Михайлис. За итальянцев отличились Брэндон Макналли и Диего Костнер.
Таким образом, сборная Казахстана не только набрала первые очки на чемпионате мира, но и обыграла прямых конкурентов. Этот результат позволил команде остаться в элитном дивизионе чемпионата мира.
Сборная Казахстана набрала 3 очка и поднялась на 7-е место в группе "А". Италия с 1 очком финишировала на последней строчке и вылетела в дивизион А1.
Видео: Лучшие моменты матча Казахстан - Италия
В параллельном матче сборная Чехии минимально обыграла США и обеспечила себе выход в плей-офф. Матч проходил на стадионе "Нокиа-Арена" в Тампере и завершился со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Единственный гол на 8-й минуте забил нападающий Матей Блюмель.
Таким образом, чешская сборная набрала 13 очков после шести сыгранных встреч и расположилась на третьей строчке в турнирной таблице группы "В". Сборная США занимает 4-е место, отставая от Чехии на три очка.
В заключительных встречах 24 мая сборная США сыграет с командой Норвегии, а Чехия в последнем матче группового этапа сыграет с Финляндией.
Видео: Лучшие моменты матча Чехия - США
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