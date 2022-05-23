Казахстан сохранил место в элите. Чехия вышла в плей-офф

Казахстан одержал первую победу на чемпионате мира, обыграв команду Италии - 5:2 (2:1, 1:1, 2:0).

Голами в составе победителей отметились Кёртис Волк, Валерий Орехов, Алихан Асетов, Роман Старченко и Никита Михайлис. За итальянцев отличились Брэндон Макналли и Диего Костнер.

Таким образом, сборная Казахстана не только набрала первые очки на чемпионате мира, но и обыграла прямых конкурентов. Этот результат позволил команде остаться в элитном дивизионе чемпионата мира.

Сборная Казахстана набрала 3 очка и поднялась на 7-е место в группе "А". Италия с 1 очком финишировала на последней строчке и вылетела в дивизион А1.

Видео: Лучшие моменты матча Казахстан - Италия

В параллельном матче сборная Чехии минимально обыграла США и обеспечила себе выход в плей-офф. Матч проходил на стадионе "Нокиа-Арена" в Тампере и завершился со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Единственный гол на 8-й минуте забил нападающий Матей Блюмель.

Таким образом, чешская сборная набрала 13 очков после шести сыгранных встреч и расположилась на третьей строчке в турнирной таблице группы "В". Сборная США занимает 4-е место, отставая от Чехии на три очка.

В заключительных встречах 24 мая сборная США сыграет с командой Норвегии, а Чехия в последнем матче группового этапа сыграет с Финляндией.

Видео: Лучшие моменты матча Чехия - США