Сборная Дании впервые в истории обыграла Канаду на чемпионатах мира

Сборная Дании сенсационно обыграла Канаду в шестом туре группового этапа чемпионата мира. Матч прошёл в Хельсинки и завершился победой датчан со счётом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Маркус Лауридсен, Петер Регин и Матиас Бау. У канадцев отличились Макс Комтуа и Райан Грейвз.

Отметим, что сборная Дании никогда прежде не обыгрывала Канаду на чемпионатах мира.

В настоящий момент датчане занимают 3-е место в группе "А", набрав 12 очков. Идентичные показатели имеет Канада, которая расположилась на четвёртой строчке. В заключительных матчах группового этапа Дания сыграет со Словакией, а Канада встретится с Францией. Обе игры пройдут 24 мая.

Видео: Лучшие моменты матча Дания - Канада

В параллельном матче сборная Австрии одержала победу над Великобританией, забросив пять шайб в третьем периоде. Матч проходил в Тампере на стадионе "Нокиа-Арена" и завершился победой австрийцев со счётом 5:3 (0:1, 0:1, 5:1).

Британцы открыли счёт на 20-й минуте благодаря голу Мэттью Майерса в большинстве, а на 22-й минуте Роберт Дауд удвоил преимущество сборной Великобритании.

На 45-й минуте одну шайбу отыграл Али Вуковиц, но всего 1,5 минуты спустя британцы забросили третью шайбу усилиям Кейда Нилсона. Затем сборная Австрии забила три гола подряд - на 48-й минуте отметился Доминик Хайнрих, на 51-й минуте счёт сравнял Беньямин Нисснер, на 59-й минуте впервые в матче вперёд австрийцев вывел Томас Раффль, а на 60-й минуте пятую шайбу в ворота Бена Боунса отправил Петер Шнайдер.

Таким образом, сборная Австрии сыграла все матчи группового турнира и в настоящий момент с 7 очками занимает 6-е место в группе "В". Великобритания (1 очко) заняла 8-е место в группе и в следующем году сыграет в первом дивизионе.

Видео: Лучшие моменты матча Австрия - Великобритания