Жене актёра Михаила Полицеймако грозит два года тюрьмы

45-летняя Лариса Полицеймако обвиняется в избиении корреспондентки Лилии Фёдоровой. В апреле 2021 года сотрудница Первого канала приехала в квартиру артиста, чтобы взять у Михаила комментарий по поводу его конфликта с 85-летним писателем Валентином Лавровым, на которого нападал пёс артиста и который после этого выиграл суд.

Сначала супруга Полицеймако вступила в словесную перепалку с журналисткой, а после между женщинами завязалась драка, в результате которой сотрудница Первого канала получила сотрясение мозга и травму шейного отдела позвоночника.

Сообщается, что на протяжении года Фёдорова добивалась возбуждения дела в отношении Ларисы Полицеймако. Теперь против супруги артиста возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.

Михаил и Лариса Полицеймако находятся в браке с 2005 года. Пара воспитывает троих детей - дочерей Эмилию, Софию и Марию. Младшая дочь актёра родилась в марте 2020-го.