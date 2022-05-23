Зеленский: В результате ракетного удара по поселку Десна погибли 87 человек

"Сегодня мы закончили работы в Десне. К сожалению, под обломками там обнаружены 87 жертв. 87 убитых", - Зеленский, выступая во видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Как отмечает Русская служба ВВС, ракетные авиаудары по Десне были нанесены 17 мая. Две из четырех выпущенных ракет попали в здание учебного центра ВСУ.

В Министерстве обороны России тогда сообщали об "уничтожении резервов противника, завершавших боевое слаживание на территории учебного центра" в Десне.

Кроме того, Зеленский призвал мировое сообщество ввести "максимальные" санкции против России, напавшей на его страну. Штрафные меры должны включать в себя эмбарго на поставки российской нефти, блокировку всех российских банков и полное прекращение торговли с Россией.

По словам Зеленского, такие санкции необходимы, чтобы заставить Россию прекратить агрессию в отношении Украины. Все иностранные компании должны покинуть РФ, чтобы косвенно не оказывать поддержку российской военной агрессии, подчеркнул украинский президент.

Зеленский также заявил, что его страна замедлила наступление России, а мужество украинского народа вызвало невиданную сплоченность демократического мира. Президент Украины также сообщил, что Киев рассматривает возможность использования портов на Балтике для экспорта зерна из Украины.