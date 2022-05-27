На Кипсале проходит женский форум вдохновения Līdere-2022

Сегодня, 27 мая, в выставочном центре "Кипсала" в Риге прошел уникальный форум личностного роста и вдохновения Līdere. Этот форум проходит уже пятый год и посвящается активным, открытым, ориентированным на рост и развитие женщинам. Предлагаем вашему вниманию трансляцию форума!