Пн, 23.05.2022
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Христо Грозев, следователь Bellingcat

Кабмин Латвии рассмотрит членство Финляндии и Швеции в НАТО

Флаг НАТО. ФОТО: Toms Kalnins

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич внес в правительство законопроекты о ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО, сообщил пресс-секретарь МИД Янис Бекерис.

Согласно повестке заседания Кабинета министров, правительство рассмотрит их во вторник, 24 мая.

Министр сообщает в Twitter, что в правительство внесены законопроекты, которые утвердят протокол о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.

"Членство Финляндии и Швеции в НАТО укрепит безопасность Латвии и Балтийского региона. Я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время", - заявил Ринкевич.

Как сообщалось, 18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО.

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