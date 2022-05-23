Кабмин Латвии рассмотрит членство Финляндии и Швеции в НАТО
Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич внес в правительство законопроекты о ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО, сообщил пресс-секретарь МИД Янис Бекерис.
Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич внес в правительство законопроекты о ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО, сообщил пресс-секретарь МИД Янис Бекерис.
Согласно повестке заседания Кабинета министров, правительство рассмотрит их во вторник, 24 мая.
Министр сообщает в Twitter, что в правительство внесены законопроекты, которые утвердят протокол о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.
"Членство Финляндии и Швеции в НАТО укрепит безопасность Латвии и Балтийского региона. Я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время", - заявил Ринкевич.
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