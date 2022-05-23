Кабмин Латвии рассмотрит членство Финляндии и Швеции в НАТО

Согласно повестке заседания Кабинета министров, правительство рассмотрит их во вторник, 24 мая.

Министр сообщает в Twitter, что в правительство внесены законопроекты, которые утвердят протокол о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.

"Членство Финляндии и Швеции в НАТО укрепит безопасность Латвии и Балтийского региона. Я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время", - заявил Ринкевич.

Как сообщалось, 18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО.