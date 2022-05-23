Пн, 23.05.2022
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Эстонская Нарва стала центром транзита украинских беженцев из РФ. Их гораздо больше, чем может разместить город

ФОТО: EPA/Scanpix

По словам нарвских волонтеров в Эстонии, город стал перевалочным пунктом для украинских беженцев. Приезжие хотят остановиться здесь на день, в крайнем случае, на два, чтобы отдохнувшими двигаться дальше - кто в другие страны, кто - обратно в Украину.

С апреля границу в Нарве ежедневно пересекают в среднем 250-350 прибывших из России беженцев. Большинство из них родом из украинского Мариуполя, откуда их депортировали в Россию. Эти люди содержались в фильтрационных лагерях, их часами допрашивали на границе с РФ. Они истощены и напуганы. Многие пересекли границу по долгосрочным визам и остались в городе.

В Нарве осталось около 500 украинских беженцев, всего через город прошло 10-15 тысяч человек. Волонтеры начинают уставать и, если война в Украине продолжится, город, вероятно, уже не сможет на них рассчитывать.

Мэр Нарвы Катри Райк признает, что наиболее сложная ситуация с транзитными беженцами. "Город может принять и худо-бедно разместить 40 человек, остальные зависят только от волонтеров. Город закупил продукты, пришлось докупить и комплекты постельного белья. В начале кризиса начал работать местный телефон информации, в распоряжение беженцев предоставили автомобили горуправы. Когда каждый день прибывает новая группа людей, этому сопутствуют расходы. Надеемся, Министерство финансов их нам возместит", - говорит Райк.

Теми, кто остался в Нарве, занимается городской департамент социальной помощи.

Некоторых отправляют обратно в Россию

По словам главы Нарвского погранперехода Марека Лийва, ежедневно обратно в Россию приходится отправлять до десяти прибывших. Обстановка на Нарвском погранпереходе спокойная, хотя люди постоянно прибывают. По словам Лийва, на самом деле пограничники привыкли к гораздо большему потоку, но сейчас туристов совсем немного.

"Есть местные жители, которые хотят пересечь границу, украинские беженцы и люди с долгосрочными визами, которые хотят приехать с целью туризма. Действующие визы никто не отменял", - отметил Лийв, по словам которого, никто не пытался пересечь границу с поддельным документом. Если же беженец потерял свой паспорт (или заграничный паспорт), у него все же имеется какой-нибудь другой документ, удостоверяющий его личность. Пересекающих границу лиц, которые не могут объяснить, почему они хотят приехать в Эстонию, отправляют обратно в Россию.

"К нам приезжают и такие украинцы, которые не являются военными беженцами. Они жили в России, но теперь им там некомфортно, потому что их притесняют", - отмечает Лийв.

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