Главное за 23 мая ⟩ Дешевеющий газ, российские неонацисты и пожизненное за убийство украинца

Новости Латвии:

По официальным данным, в Латвии с момента начала войны в Украине зарегистрировано около 30 тысяч украинских беженцев. Сложно посчитать, сколько из них вернутся домой, а сколько захотят остаться в Латвии. Ситуация в Украине меняется каждый день, но война продолжается уже третий месяц и, как бы то ни было, жизнь продолжается, и украинцы, которые оказались в Латвии, уже начинают осваиваться, а без государственного языка "далеко не уедешь" - ребенку в школе не поможешь, на нормальную работу не устроишься.

В понедельник Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) провел пресс-конференцию, на которой проинформировал о ситуации в Европе и мире в связи со случаями заболевания оспой обезьян.

В пятницу, 20 мая, в Риге возле парка Победы был зафиксирован случай - мужчина вышел из машины и напал на человека с украинским флагом, после чего скрылся с места происшествия. Государственная полиция немедленно возбудила уголовное дело и начала розыск человека. Мужчину нашли и задержали. В воскресенье, 22 мая, суд применил к мужчине 1984 года рождения меру пресечения в виде заключения под стражу.

Главное за рубежом:

21-летний Шишимарин - первый российский военный, который предстал перед судом по обвинению в военных преступлениях после вторжения в Украину. Шишимарин обвинялся в убийстве 62-летнего жителя села Чупаховка Александра Шелипова. Уже на первом судебном заседании сержант признал свою вину.

Фотография беременной женщины, спасающейся из разбомбленного роддома, стала одним из самых символичных образов войны в Украине. Но ее героиня, Марианна Вышемирская, тут же оказалась в центре жесткой дезинформационной кампании, в результате которой на нее обрушились потоки ненависти от интернет-пользователей с обеих сторон конфликта.

Утром 23 мая биржевая цена на природный газ упала до 83 евро за мегаватт-час. В последний раз цена находилась на данной отметке за два дня до начала российской агрессии в Украине.

Советник российского постоянного представительства при ООН в Женеве Борис Бондарев подал в отставку из-за развязанной Россией войны, сообщил дипломат в своем Facebook.

"Путин оправдывает свою войну "денацификацией" Украины. Внутренний документ Федеральной разведывательной службы Германии свидетельствует, что войска РФ поддерживают правые экстремистские группировки", - написал немецкий еженедельник Der Spiegel. По данным разведки, воюющими в Украине группировками российских "правых экстремистов и неонацистов" оказались подразделение "Русского имперского движения" и группа "Русич".

Президент Украины Владимир Зеленский назвал число погибших в результате ракетного удара, нанесенного российскими войсками по учебному центру ВСУ в поселке Десна Черниговской области.

Почитать, чтобы отвлечься:

Телеведущая Виктория Боня рассказала о том, что ее не пустили на красную дорожку Каннского кинофестиваля. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram.

Хотя шансы невелики, латвийские хоккеисты теоретически еще могут выйти в четвертьфинал чемпионата мира 2022 года. Для этого необходим ряд благоприятных результатов в оставшихся играх группового турнира.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США NASA сообщает, что 27 мая мимо Земли пролетит астероид размером с четыре небоскреба. Волноваться, впрочем, не стоит, ведь космический гость не угрожает нашей безопасности. Но это может измениться.

Обычно мы кладем хрустящие маринованные огурцы в дополнение к блюду с котлетами и картофелем или в бургеры с говяжьей котлетой. Так почему бы не попробовать добавить их в фарш?