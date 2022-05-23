Задержаны три водителя Liepājas autobusu parks - вероятно, они воровали топливо

В связи с полученной информацией и активным проведением досудебного расследования в рамках уголовного производства, 16 мая этого года за хищение дизельного топлива был задержан и доставлен в изолятор временного содержания в Риге водитель AS Liepājas autobusu parks в возрасте около 50 лет. Задержанный был признан подозреваемым, к нему применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

В ходе уголовного производства была получена информация, что к данному уголовному преступлению причастен и другой водитель предприятия - мужчина около 70 лет. 16 мая мужчину доставили в отделение полиции, ему был присвоен статус лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

В тесном сотрудничестве с сотрудниками Курземского регионального бюро криминальной полиции была получена информация о еще одном подозреваемом - мужчине примерно 60 лет, который также был задержан и идентифицирован как подозреваемый. К нему также применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

В рамках уголовного производства следственные мероприятия были проведены быстро и оперативно, чтобы не нарушать работу предприятия, не задерживать автобусное сообщение и не причинять неудобства жителям.

В настоящее время ведется активное расследование с целью розыска свидетелей, подкрепления уже полученных доказательств и выяснения всех обстоятельств, в т.ч. об объемах причиненного ущерба.

Госполиция напоминает, что никто не может быть признан виновным, пока его вина не будет доказана в соответствии с законом.