Ассоциация: украинских беженцев прекращают обеспечивать едой

"С 24 мая будет прекращено обеспечение продуктами питания большинства украинских военных беженцев в Латвии - а это, в основном, женщины с детьми, многодетные семьи, беременные женщины и пенсионеры - которое изначально было обещано им на протяжении 90-дней, о чем ни государство, ни органы самоуправления предварительно не проинформировали военных беженцев с Украины", - подчеркивается в заявлении LVRA.

В ассоциации отмечают, что 3 марта Сейм принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которыми было предусмотрено обеспечение проживания и питания для украинских военных беженцев в течение 90 дней с момента их прибытия в Латвию. Часть беженцев была размещена в туристических объектах, которые "не только размещали их, но и кормили за свой счет", указывает LVRA.

20 мая гостиницы получили информацию о том, что с 23 мая государство больше не оплачивает питание, исходя из новых поправок к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые предусматривают питание только в течение первых 30 дней.

По данным LVRA, "подавляющее большинство украинских военных беженцев не имели возможности выйти на рынок труда, чтобы начать обеспечивать себя и своих детей в полном объеме". Ассоциация указывает: этим людям было обещано, что питание будет обеспечено им в течение 90 дней с момента прибытия, "однако за четыре дня до установленного срока принимается решение, что этим людям придется самим позаботиться о своем питании".

В ассоциации подчеркивают, что ее члены, размещающие украинских военных беженцев, не были проинформированы об изменениях в законодательстве и о том, что с утра 24 мая беженцам больше не будет обеспечено финансируемое государством питание.

"В настоящее время сложилась ситуация, в которой предприниматели являются заложниками: с беженцами не ведется полноценная коммуникация ни по поводу прекращения услуг питания, ни в связи с необходимостью покинуть предоставленные для проживания помещения", - считает LVRA.