В возрасте 24 лет умер внук бывшего мэра Риги Аргалиса

Утром 14 мая, когда Андрис находился во дворе своего дома в Пардаугаве, бывшему мэру Риги позвонила подруга его внука Леонарда.

"Она встревоженно сказала, что Леонард больше не дышит. Бежал через двор, скорая тоже вскоре прибыла. Но уже ничего нельзя было сделать. (...) Даже если бы скорая прибыла сразу же, то и тогда вряд ли что-то можно было бы сделать. Остановилось сердце", - рассказал Андрис.

"Ему было лишь 24 года и несколько дней. И все. Его нет. Нет моего Леонарда. Есть только пустота", - сказал бывший мэр Риги.

Аргалис рассказал, что у внука с самого начала были проблемы с сердцем, и он время от времени их ощущал.

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