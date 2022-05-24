Сборная Латвии проиграла Швеции и завершила выступления на чемпионате мира

Встреча закончилась победой шведской сборной со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

Первый период прошёл без заброшенных шайб. Команды действовали осторожно и создали всего несколько опасных моментов. Шведы в первые 20 минут перебросали сборную Латвии, но опасных моментов было больше у ворот Линуса Улльмарка.

Пожалуй, самый яркий момент у ворот шведов возник в конце двадцатиминутки, когда игроки сборной Латвии перехватили шайбу в центре и убежали "2 в 1". Рудолф Балцерс, приблизившись к воротам, отдал передачу Роналду Кениньшу, но тот из убойной позиции не смог обыграть Улльмарка.

Во втором периоде шведы больше контролировали шайбу, а игроки сборной Латвии довольствовались контратаками. До определённого момента подопечные Харийса Витолиньша надёжно играли в обороне, но на 35-й минуте Артур Кулда нарушил правила и оставил сборную Латвии в меньшинстве, что практически сразу привело к голу в ворота Артура Шилова.

Автором заброшенной шайбы стал Вильям Нюландер, который из правого круга вбрасывания нанёс прицельный бросок. Шайба пролетела между ног Кристапа Сотниекса и влетела в левый нижний угол ворот Шилова.

Несколько раз латвийские хоккеисты успешно провоцировали шведов, которые агрессивно реагировали и получали удаления. К сожалению, воплотить численное преимущество в гол так и не получилось.

В третьем периоде команды действовали осторожно и лишь ближе к концу основного времени подопечные Витолиньша активизировались, создав несколько опасных моментов у ворот соперника. За две минуты до сирены в надежде сравнять счёт Шилова заменил шестой полевой игрок, но все попытки оказались тщетны.

Таким образом, сборная Латвии с 8 очками завершила выступления на чемпионате мира, заняв 5-е место в группе и 10-е - на турнире. Сборная Швеции набрала 18 очков и в настоящий момент занимает первое место в группе "В".

Видео: Лучшие моменты матча Латвия - Швеция