Выявлено 236 новых случаев Covid-19, скончались два человека

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 89 лет:

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;

один человек - в возрасте от 80 до 89 лет.

Оба человека не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 132,6 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 3663 лабораторных теста на Covid-19, 6,4% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 80 человек не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 156 были вакцинированы.

На данный момент в Латвии скончались 5815 человек, инфицированных Covid-19. С начала пандемии заболевание было лабораторно подтверждено у 827 437 человек в Латвии.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19 в латвийских больницах за сутки увеличилось на одного человека - в настоящее время в больницах находятся 172 человека с коронавирусом, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За последние сутки госпитализирован 21 пациент с коронавирусом, выписаны 17 человек.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находится 51 пациент, при этом у 44 человек среднетяжелое течение заболевания, а состояние семи человек - тяжелое.