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Устойчивое развитие – одна из основных ценностей международной компании по питанию Herbalife Nutrition. Именно поэтому Независимые Партнеры компании принимают участие в мероприятиях, направленных на создание более чистой и зеленой окружающей среды. В 2022 году они активно участвовали в Большой толоке в различных городах Латвии, а также помогли благоустроить Солнечный парк в Сигулде.

Этой весной Независимые Партнеры Herbalife Nutrition собрались во многих городах Латвии во время Большой толоки – Риге, Сигулде, Даугавпилсе, Талси, Иецаве, Айзпуте, Ропажи, Валке, Лиепае, Кулдиге, Картавкалнсе, Вентспилсе, Мазирбе и Резекне. Почти 300 человек объединили свои усилия для уборки различных территорий в этих городах, собрав по итогам более 270 мешков мусора.

«Herbalife Nutrition объединяет Независимых Партнеров по всему миру, которые играют весьма значительную роль в реализации инициатив компании по корпоративной социальной ответственности. Мы регулярно поддерживаем Независимых Партнеров в стремлении выбрать экологичный образ жизни и стать активными защитниками окружающей среды. Зеленый образ жизни начинается с шагов, которые мы можем совершать вместе как сообщество. Поэтому мы реализуем мероприятия по устойчивому развитию не только в глобальном масштабе, но и локально», – рассказывает Ольга Солнцева, старший директор Herbalife Nutrition в странах Балтии, Азербайджане, Грузии, Армении, Монголии, Казахстане, Узбекистане, Беларуси и Киргизии.

В начале мая Независимые Партнеры Herbalife Nutrition подарили более 50 саженцев различных растений для благоустройства Солнечного парка в Сигулде, а также вызвались оказать добровольную помощь в их посадке. Саженцы были тщательно отобраны в соответствии с общей концепцией озеленения парка. Действуя согласно плану озеленения Солнечного парка Независимые Партнеры посадили декоративные яблони, туи и прочие хвойные деревья, а также гортензии и другие растения. Это событие также было приурочено к 20-летию деятельности Herbalife Nutrition в Латвии.

ФОТО: Пресс-фото

Мероприятие посетили представители Думы Сигулдского края – специалист по планированию городской среды Зане Гатере и руководитель Отдела управления окружающей средой Дита Лауре поприветствовали Независимых Партнеров и ознакомили их с планом развития Солнечного парка. Уже в ближайшие годы посаженные растения начнут цвести и радовать не только жителей и гостей города, но и молодых людей с особыми потребностями, проживающих в доме рядом с парком.

Рассказывает Зане Гатере: «Солнечный парк, расположенный в очень важном месте, способствует развитию мест отдыха и зеленой зоны в Сигулде. При поддержке Herbalife Nutrition мы смогли внести значительные улучшения в озеленение парка – посаженные деревья и декоративные кустарники создадут красивый орнамент и на долгие годы станут прекрасным местом для посещения».

ФОТО: Пресс-фото