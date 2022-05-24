Остапенко уверенно выиграла стартовый матч на "Ролан Гаррос"

В первом раунде Остапенко, занимающая 13-е место в мировом рейтинге WTA, обыграла итальянку Лючию Бронцетти (73 WTA).

Матч продолжался 1 час 9 минут и завершился победой Остапенко со счётом 6:1, 6:4.

По ходу встречи 24-летняя Остапенко выполнила пять эйсов, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а 23-летняя Бронцетти один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала один брейк. Ранее теннисистки не встречались друг с другом.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Остапенко сразится с француженкой Ализе Корне (40 WTA), которая на старте соревнований обыграла японку Мисаки Дои (97 WTA) - 6:2, 6:0.

Остапенко седьмой раз принимает участие в "Ролан Гаррос". Её лучший результат - это победа на турнире в 2017 году. Для Бронцетти это был дебют на Открытом чемпионате Франции.

"Ролан Гаррос" пройдёт с 22 мая по 5 июня.