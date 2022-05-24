Вт, 24.05.2022
Оставаться на госслужбе означает предавать свою Родину Борис Бондарев, советник российского представительства при ООН
Борис Бондарев, советник российского представительства при ООН

Остапенко уверенно выиграла стартовый матч на "Ролан Гаррос"

Алёна Остапенко ФОТО: EPA/Scanpix

Первая ракетка Латвии Алёна Остапенко стартовала с уверенной победы на "Ролан Гаррос".

В первом раунде Остапенко, занимающая 13-е место в мировом рейтинге WTA, обыграла итальянку Лючию Бронцетти (73 WTA).

Матч продолжался 1 час 9 минут и завершился победой Остапенко со счётом 6:1, 6:4.

По ходу встречи 24-летняя Остапенко выполнила пять эйсов, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а 23-летняя Бронцетти один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала один брейк. Ранее теннисистки не встречались друг с другом.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Остапенко сразится с француженкой Ализе Корне (40 WTA), которая на старте соревнований обыграла японку Мисаки Дои (97 WTA) - 6:2, 6:0.

Остапенко седьмой раз принимает участие в "Ролан Гаррос". Её лучший результат - это победа на турнире в 2017 году. Для Бронцетти это был дебют на Открытом чемпионате Франции.

"Ролан Гаррос" пройдёт с 22 мая по 5 июня.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Последние новости

НАВЕРХ
Back