Еврокомиссия сообщила, что вызывает высокую инфляцию в Латвии

Еврокомиссия опубликовала весенние доклады для государств-членов ЕС, в том числе для Латвии, сопровождающиеся рекомендациями. В последующие недели рекомендации для конкретных стран будут обсуждаться в комитетах Совета ЕС, а в июле будут приняты Советом по экономическим и финансовым вопросам (ECOFIN).

Согласно докладу, ожидается, что инфляция в Латвии достигнет в этом году 9,4% из-за резкого роста цен на энергоресурсы и продукты питания.

Хотя рост мировых цен на энергоресурсы пойдет на спад весной 2023 года, резкий рост цен в промышленности и строительстве будет иметь эффект домино, повышая инфляцию потребительских цен в прогнозируемом периоде.

Хотя намерение Латвии прекратить импорт российского газа с 2023 года дольше будет удерживать цены на высоком уровне, ожидается, что во второй половине 2023 года они снизятся.

Однако с ростом цен в других сегментах ожидается, что инфляция в среднем составит 3,5% в 2023 году, говорится в докладе.