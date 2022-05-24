Портал назвал имена задержанных по делу об убийстве Бункуса: это два предпринимателя

Полиция пока не называет количество задержанных и распределение их ролей в преступлении. Расследование дела продолжается.

По словам начальника 1-го отдела управления уголовного розыска Государственной полиции Романа Яшина, это однозначно одно из самых крупных заказных убийств в истории Латвии, которое вызвало широкий общественный резонанс.

Расследование таких дел - непростая задача, и часто полиция отказывалась предоставить более подробную информацию о том, что сделано, чтобы не мешать расследованию, отмечает Яшин.

Галерея: Убийство Мартиньша Бункуса

"Однако сейчас расследование находится на той стадии, когда можно смело сказать, что оно увенчалось успехом. Мы выявили почти всю цепочку причастных к преступлению, от заказчика и организатора до исполнителя, и сегодня, 24 мая, Госполиция провела тщательно спланированное задержание", - сообщил Яшин.

В настоящее время дело переквалифицировано на статью Уголовного закона об убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершенном организованной группой. Такое преступление наказывается пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок от 15 до 20 лет.

Галерея: Убийство Мартиньша Бункуса

Портал kompromat.lv сообщает, что по делу задержаны предприниматели Михаил Ульман и Александр Бабенко. По сведениям источников портала, Range Rover Бабенко полиция остановила на Юрмальском шоссе.

Как пишет портал, у убитого Бункуса были серьезные разногласия на почве профессиональной деятельности с Ульманом. Бункус пытался взыскать с него несколько миллионов евро.

Члены семьи Бункуса уже ранее упоминали имя Ульмана в связи с убийством администратора. В 2016 году у Ульмана возникли разногласия с Бункусом по делу о неплатежеспособности предприятия Rego Trade, по которому администратор потребовал в судебном порядке с предпринимателя несколько сотен тысяч евро.

Предприятие по оптовой торговле Rego Trade было признано неплатежеспособным в 2008 году. Став администратором неплатежеспособности предприятия, Бункус констатировал, что бывшие члены правления - Ульман, Александр Будовский и Дан Вапне - до наступления неплатежеспособности разбазарили активы Rego Trade, поэтому подал на них в суд с требованием взыскать средства. Верховный суд в 2012 году удовлетворил требование администратора и постановил взыскать с Ульмана в пользу предприятия 265 626 латов (377 952 евро).

Брат убитого администратора Кристап Бункус в начале этого года сделал публичное заявление, в котором высказал подозрения о связи Ульмана с бывшим высокопоставленным сотрудником полиции Андреем Созиновым, а также сообщил о том, что в 2016 году Мартиньш Бункус информировал правоохранительные органы о подозрительных совпадениях в карьере тогдашнего начальника криминальной полиции Созинова и его связях с владельцем Latvijas Pasta banka (в настоящее время LPB Bank) Ульманом.

Бункуса застрелили утром 30 мая 2018 года, когда он проезжал мимо Рижского лесного кладбища. Вскоре после убийства рядом с местом происшествия была обнаружена сгоревшая машина с поддельными номерными знаками, скорее всего, связанная с убийством.

Летом 2021 года стало известно о том, что один из возможных исполнителей убийства Бункуса был арестован в Украине. Как сообщило Латвийское телевидение, хотя подозреваемый был задержан за другое преступление, не связанное с Латвией, в ходе следствия он начал свидетельствовать также об убийстве Бункуса.