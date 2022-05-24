Убийство Бункуса: удалось выяснить фактически всю цепочку вовлеченных лиц; есть задержанные

Полиция пока не называет количество задержанных и распределение их ролей в преступлении. Расследование дела продолжается.

По словам начальника 1-го отдела управления уголовного розыска Государственной полиции Романа Яшина, это однозначно одно из самых крупных заказных убийств в истории Латвии, которое вызвало широкий общественный резонанс.

Расследование таких дел - непростая задача, и часто полиция отказывалась предоставить более подробную информацию о том, что сделано, чтобы не мешать расследованию, отмечает Яшин.

Галерея: Убийство Мартиньша Бункуса

"Однако сейчас расследование находится на той стадии, когда можно смело сказать, что оно увенчалось успехом. Мы выявили почти всю цепочку причастных к преступлению, от заказчика и организатора до исполнителя, и сегодня, 24 мая, Госполиция провела тщательно спланированное задержание", - сообщил Яшин.

В настоящее время дело переквалифицировано на статью Уголовного закона об убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершенном организованной группой. Такое преступление наказывается пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок от 15 до 20 лет.

Галерея: Убийство Мартиньша Бункуса

Бункуса застрелили утром 30 мая 2018 года, когда он проезжал мимо Рижского лесного кладбища. Вскоре после убийства рядом с местом происшествия была обнаружена сгоревшая машина с поддельными номерными знаками, скорее всего, связанная с убийством.