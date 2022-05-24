Дело о сексуальных домогательствах иммунолога передано для начала уголовного преследования

В ходе уголовного процесса врач был признан подозреваемым в совершении преступлений от отношению минимум к пяти пострадавшим, однако это не окончательное число попавших в поле зрения расследования пострадавших женщин - еще девять женщин в уголовном процессе классифицированы как свидетельницы, но есть и несколько пациенток, которые отказались давать показания и не хотели быть связанными с расследованием, поэтому в деле не фигурируют.

Напомним, подозреваемый в нескольких эпизодах сексуального домогательства в отношении своих пациентов врач-иммунолог Евгений Никифоренко был задержан 22 февраля.

Расследуемое уголовное дело от 20 декабря 2021 года квалифицировано по ч. 1 ст. 160 Уголовного закона о сексуальных действиях в целях удовлетворения полового влечения при физическом контакте с телом потерпевшего, если они совершены с использованием состояния беспомощности потерпевшего или против воли потерпевшего, используя насилие или угрозы, власть или иное влияние на потерпевшего, и по ч. 2 ст. 160 уголовного закона.

Уже сообщалось, что несколько женщин обвинили врача-иммунолога Евгения Никифоренко в неправомерных манипуляциях, а также обратились в полицию и другие надзорные органы, так как сочли, что они подверглись сексуальному насилию, но полиция закрыла дело, а прокуратура отклонила жалобы женщин. После того как история получила огласку в СМИ, Latvijas Radio и центр журналистских расследований Re:Baltica обратились к еще нескольким пациентам этого врача. Однако Инспекция здравоохранения уничтожила документы по делу о проверке Никифоренко, которая проводилась 12 лет назад.

Сам врач избегал вопросов СМИ, а после сюжета Латвийского телевидения обратился с заявлением в полицию против журналистки.

Позже Latvijas Radio стало известно, что Инспекция здравоохранения ввела в заблуждение журналистов Latvijas Radio, заявив, что не имеет доступа к материалам расследования о действиях сексуального характера со стороны иммунолога Евгения Никифоренко.

Журналистка запросила документы еще в конце августа, но инспекция ответила, что все документы в установленный срок уже "заархивированы или уничтожены", хотя на самом деле Инспекция здравоохранения запросила разрешение на уничтожение архивов почти через два месяца после того, как журналистка проявила интерес к этому делу.

Последняя жалоба на действия иммунолога Евгения Никифоренко в Госполицию и Инспекцию здравоохранения поступила совсем недавно - в октябре прошлого года. После этого на врача было заведено уголовное дело.