Социальные партнеры договорились о единой позиции на переговорах с государством

Меморандум предусматривает единую позицию партнеров на переговорах с государством для достижения указанных целей.

Как поясняет LTRK, решения о том, как содействовать дальнейшему развитию государства, используя потенциал всех важнейших отраслей, в последующие четыре года будут принимать избранный этой осенью Сейм и утвержденный им Кабинет министров.

Поэтому меморандум - открытый документ, который предлагается подписать каждой политической партии, для которой важны дальнейшее развитие и экономический рост Латвии.

Также это будет служить подтверждением готовности партий сотрудничать со всеми пятью организациями и привлекать их к принятию решений по важным для страны вопросам.

В преддверии выборов в Сейм все пять организаций намерены пригласить партии на встречи, чтобы обсудить и договориться о важных для экономики и общества задачах, которые необходимо реализовать новому Сейму и правительству.