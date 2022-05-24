Вт, 24.05.2022
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Социальные партнеры договорились о единой позиции на переговорах с государством

ФОТО: Shutterstock

Пять крупнейших социальных партнеров правительства - Латвийская конфедерация работодателей, Латвийская торгово-промышленная палата (LTRK), Латвийский союз свободных профсоюзов, Латвийская академия наук и Латвийский союз самоуправлений - подписали меморандум о координации действий по стимулированию экономического роста в стране, сообщили агентству LETA в LTRK.

Меморандум предусматривает единую позицию партнеров на переговорах с государством для достижения указанных целей.

Как поясняет LTRK, решения о том, как содействовать дальнейшему развитию государства, используя потенциал всех важнейших отраслей, в последующие четыре года будут принимать избранный этой осенью Сейм и утвержденный им Кабинет министров.

Поэтому меморандум - открытый документ, который предлагается подписать каждой политической партии, для которой важны дальнейшее развитие и экономический рост Латвии.

Также это будет служить подтверждением готовности партий сотрудничать со всеми пятью организациями и привлекать их к принятию решений по важным для страны вопросам.

В преддверии выборов в Сейм все пять организаций намерены пригласить партии на встречи, чтобы обсудить и договориться о важных для экономики и общества задачах, которые необходимо реализовать новому Сейму и правительству.

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