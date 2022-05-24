Главное за 24 мая ⟩ Вылет Латвии с ЧМ, смерть учителя рижской школы и поимка возможных убийц Бункуса

Уже несколько лет перекрытый и перекопанный, с постоянными ограничениями для всех участников движения. Это все о нем, о самом многострадальном мосте Риги - Брасовском. RUS TVNET изучил непростую судьбу моста и главное - его перспективы на ближайшее будущее.

На латвийский рынок продуктового ритейла, и так весьма насыщенный, выходит новая сеть SPAR – франшиза, родом из Нидерландов. Пока информация о планах франчайзи весьма скупа: бизнесмены хранят интригу до официального мероприятия, которое намечено на первую декаду июня. KLIK пообщался с экспертами из стран, где уже давно работает SPAR и выяснил, насколько этот игрок может изменить ситуацию на рынке.

Главное за рубежом:

В небе над Украиной был сбит и погиб генерал-майор военно-воздушных сил России в отставке Канамат Боташев. Информацию о гибели летчика подтвердили Би-би-си три бывших подчиненных Боташева, которые поддерживали с ним связь после окончания службы.

По мнению начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, активная фаза войны, или "баталии приблизительно того уровня, которые происходят сейчас", завершится до конца этого года, и к этому времени армия Украины не только освободит оккупированные с 24 февраля территории, но и вернет под контроль Киева территории самопровозглашенных республик в Донбассе и войдет на территорию Крыма.

Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы оппозиционера Алексея Навального, осужденного на девять лет по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Это означает, что Навального должны перевести в колонию строгого режима.

Австралийский историк Кристофер Кларк считается одним из самых авторитетных специалистов по европейской истории. В 2022 году он был награжден медалью Карла Великого для европейских СМИ - за "приверженность объединенной Европе и трансатлантическим отношениям". DW поговорила с ним о параллелях между Первой мировой войной и сегодняшней агрессивной войной России в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на случай его гибели существует план, при котором страна не останется бы без руководителя в критический момент.

Первая леди Украины Елена Зеленская вместе со своим мужем, президентом Украины Владимиром Зеленским, 21 мая дали интервью украинскому телеканалу ICTV. С начала войны пара практически не виделась.

Почитать, чтобы отвлечься:

"Если ты жалуешься, что твоя жизнь полна проблем, встречая его, ты понимаешь, что по сравнению с ним твои проблемы - ничто", - говорит близкий друг Марека Одуминьша. Эта история молодого оптимиста поистине была достойна экранизации. И это случилось. В этом году в Splendid Palace состоится премьера документальной драмы Māksla nepadoties ("Искусство не сдаваться"). Но обо всем по порядку!

В разговоре с RUS TVNET Зутис высказался о ведущем латвийском боксёре Майрисе Бриедисе, который ранее сделал несколько заявлений насчёт своей позиции в войне между Россией и Украиной, а также выступил против сноса памятника в парке Победы.

Маэстро Раймонд Паулс, который ранее заявлял, что о войне в Украине не будет говорить, лаконично высказался о сносе памятника в парке Победы.

В новом фильме "Чип и Дейл спешат на помощь" мышка-изобретательница Гаечка вышла замуж за зеленую муху Вжика - в итоге у пары родилось огромное потомство. Пока судьбу мышки активно обсуждают в Twitter, сценарист фильма Дэн Грегор объяснил, зачем был сделан такой ход.

Хоккейные болельщики продолжают жаловаться на завышенные цены на пиво на аренах чемпионата мира. Об этой ситуации высказался также депутат финского парламента Мико Керна, по мнению, которого, людей таким образом попросту грабят.

Портал Receptes.lv предлагает ознакомиться еще с 9 ресторанами с лучшим шашлыком на правом берегу Даугавы! Все эти места находятся в Риге и ее окрестностях.

23 мая в концертном зале Palladium c долгожданным концертом выступили украинские рок-звезды "Пошлая Молли". У входа в концертный зал зрители начали собираться заранее. Здесь можно было наблюдать самые яркие и необычные образы преданных поклонников группы: цветные волосы, нестандартный стиль одежды, татуировки и пирсинг. Основными зрителями в зале были подростки и молодые люди.