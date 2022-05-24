Стали известны все участники 1/4 финала чемпионата мира по хоккею

Сборная Словакии в решающем матче разгромила Данию и завоевала путёвку в плей-офф чемпионата мира. Матч проходил в Хельсинки и завершился со счётом 7:1 (2:0, 3:0, 2:1) в пользу словацкой команды.

Словаки вышли вперёд в середине первого периода после гола Томаша Татара, а за 23 секунды до перерыва Татар оформил дубль. Во втором периоде Павол Регенда, Мислав Росандич и Юрай Слафковски отправили ещё три шайбы в ворота датчан.

На 48-й минуте Йоахим Блихфельд отыграл один гол, но затем отличились Шимон Немец, а также Павол Регенда, оформивший дубль.

Видео: Лучшие моменты матча Словакия - Дания

Таким образом, сборная Словакии смогла пробиться в плей-офф, заняв 4-е место в группе (12 очков). Дания же завершила своё выступление на турнире. Также путёвку в плей-офф из группы "А" завоевали Канада (12 очков), Германия (16) и Швейцария (20).

В параллельном матче сборная США в последнем матче группового этапа не без труда переиграла Норвегию - 4:2 (2:0, 1:1, 1:1).

Американцы вышли вперёд на 4-й минуте после гола Райана Хартмана. На 8-й минуте Мэтт Болди удвоил преимущество американской команды. На 23-й минуте Андреас Мартинсен отыграл один гол, а на 29-й минуте Бен Майерс в третий раз поразил ворота Хенрика Хёукеланна.

В начале третьего периода Даниэль Роксет вновь сократил отставание до минимума, но на последней минуте Шон Фаррелл поставил точку в матче голом в пустые ворота.

Видео: Лучшие моменты матча США - Норвегия

Сборная США вышла в плей-офф с 4-го места в группе, набрав 13 очков. Норвегия (5 очков) заняла предпоследнее, 7-е место и покинула чемпионат мира. Также путёвку в четвертьфинал из группы "В" завоевали Чехия (13), Финляндия (16) и Швеция (18).

В заключительных матчах группового турнира Канада сыграет с Францией, а Финляндия с Чехией. Обе игры начнутся в 20:20 по латвийскому времени.