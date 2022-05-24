Российская армия развивает наступление в Донбассе, Северодонецку грозит окружение

Что происходит в Донбассе?

Российская армия пытается окружить группировку ВСУ. Судя по линии фронта и поступающим сообщениям о боях, Россия до недавнего времени пыталась образовать своего рода двойное кольцо окружения. Линия фронта там изогнута дугой, которая сначала проходит от Изюма на восток мимо Ямполя, затем в районе Рубежного поворачивает на юг, огибает Северодонецк и Лисичанск, и далее направляется на юго-запад через Попасную и Горловку к Донецку.

Два выступа - в районе Изюма на юге и возле Горловки направлением на Северо-Запад - направлены на крупный промышленный центр Донбасса Краматорск. Они показывают, что у российского командования как минимум был замысел попытаться окружить большую группировку ВСУ.

Однако в последнее время сообщения о боях поступают из двух других небольших выступов - в районах Ямполя на севере полукольца и Попасной на юге. Они направлены в сторону двух крупных городов, через которые проходят крупные дороги: на севере через Ямполе наступление ведется в сторону Славянска, от Попасной - в сторону Бахмута. Эти два города соединяет шоссе М03. По данным Генштаба Украины за 23 мая, российские войска пытаются прорваться к Бахмуту, но пока безуспешно.

ФОТО: BBC

Со стороны северного выступа, где, по данным Генштаба Украины, Россия готовила наступление в сторону Ямполя и Северска и где войскам надо было бы форсировать реку Северский Донец, по последним данным, продвижения войск нет. Река протекает между этими двумя городами. Четкие линии, по которым двигались бы российские силы на краях выступа, построить невозможно из-за довольно медленного темпа, смены направлений и невысокой интенсивности наступления.

Наконец, еще одно направление, по которому пытаются наступать российские войска, это район Северодонецка и Лисичанска. Эти два населенных пункта - фактически один город. И это крайняя точка в донбасской дуге. Там российские войска продолжают наступление, и это усилие, направленное на юго-запад, должно было бы выдавливать украинские части.

Однако успешным и быстрым продвижение российских войск назвать нельзя. Сложности есть и с переправами через Северский Донец, где ранее при попытке переправиться российские войска потеряли большое количество живой силы и техники.

Что может предпринять украинская армия?

В складывающейся ситуации у ВСУ есть два основных варианта действий. Первый - оставить Северодонецк с Лисичанском и отступить с арьергардными боями на юго-запад, укрепив оборону на линии Верхнекаменка - Бахмут.

Это приведет к потере последних крупных населенных пунктов на территории Луганской области, но позволит сохранить сильную группировку, которая сейчас занята обороной Северодонецка и Лисичанска, и остановить или как минимум задержать продвижение российских войск, наступающих с плацдарма в Попасной.