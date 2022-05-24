Орбан объявил о введении в Венгрии чрезвычайного положения из-за войны в Украине

Орбан, в начале апреля начавший свой четвертый срок, заявил, что его решение даст правительству пространство для реагирования на новые угрозы, в том числе связанные с войной в Украине.

"Мы видим, что война и санкции Брюсселя привели к огромным экономическим потрясениям и резкому росту цен. Мир находится на грани экономического кризиса. Правительство, пользуясь своим правом в соответствии с конституцией, с полуночи (25 мая) объявляет чрезвычайное положение", - приводит "Медуза" цитату Орбана по ТАСС.

Ранее во вторник Орбан, последовательно выступавший против эмбарго ЕС на импорт российской нефти, написал обращение к президенту Евросоюза Шарлю Мишелю, в котором сказал, что Будапешт по-прежнему против эмбарго, отмечает Русская служба ВВС.

Ожидается, что о первых мерах в рамках режима ЧП правительство Венгрии объявит в среду, 25 мая.