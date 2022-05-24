Советник мэра Мариуполя: при разборе завалов найдены около 200 тел погибших

"Из-за отказа местных собирать и упаковывать тела погибших МЧС России оставило место работ. Тела погибших остались на месте, из-за частично разобранных завалов запах распространялся почти во всему кварталу", - указал он.

Работы по похоронам и эксгумации осуществляет донецкое предприятие "Ритуал". Процесс перезахоронения похороненных во дворах многоэтажек людей фактически остановлен.

"Для "официального" бесплатного перезахоронения нужно дождаться очереди и самостоятельно привезти тело погибшего в морг, - отметил Андрющенко. -

При этом нужно сказать, что тело погибшего найдено только что или согласиться на съемки видео, где заявитель скажет, что человек был убит украинской армией".

По его словам, из-за таких условий в импровизированном морге на улице в мешках сложено много трупов. "Город превратился в большое кладбище", - заявил он.

В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.