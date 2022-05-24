Кто и с кем сыграет в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею?
Завершился заключительный игровой день группового этапа чемпионата мира по хоккею, по итогам которого стали известны все четвертьфинальные пары.
Завершился заключительный игровой день группового этапа чемпионата мира по хоккею, по итогам которого стали известны все четвертьфинальные пары.
Сборная Канады в последнем матче группового этапа разгромила Францию. Матч проходил в Тампере и завершился победой канадской команды со счётом 7:1 (2:0, 2:0, 3:1).
На 13-й минуте Дилан Козенс вывел "кленовые листья" вперёд. На 18-й минуте Макс Комтуа удвоил преимущество канадцев. Во втором периоде Канада забросила ещё дважды усилиями Пьер-Люка Дюбуа и Эрика О'Делла. На 46-й минуте Зак Уайтклауд с передачи Доусона Мерсера довёл счёт до разгромного - 5:0. На 49-й минуте Антони Реш отыграл один гол, но на 52-й минуте Пьер-Люк Дюбуа оформил дубль. На 56-й минуте Дэймон Сиверсон забросил седьмую шайбу.
В параллельном матче сборная Финляндии всухую обыграла Чехию. Матч прошёл в Хельсинки и завершился со счётом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) в пользу финской команды. Голами в составе победителей отметились Йоэль Армиа, Сакари Маннинен и Тони Раяла.
Таким образом, стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею:
Все четвертьфинальные матчи состоятся 26 мая. 28 мая победители сыграют в полуфиналах, а 29 мая состоятся матч за третье место и финал турнира.
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