Ср, 25.05.2022
Мы ожидаем, что первые вагоны в разобранном виде будут здесь, в Латвии, в конце июня, начале июля. Талис Линкайтс, министр сообщения
Талис Линкайтс, министр сообщения

Кто и с кем сыграет в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею?

Завершился заключительный игровой день группового этапа чемпионата мира по хоккею, по итогам которого стали известны все четвертьфинальные пары.

Сборная Канады в последнем матче группового этапа разгромила Францию. Матч проходил в Тампере и завершился победой канадской команды со счётом 7:1 (2:0, 2:0, 3:1).

На 13-й минуте Дилан Козенс вывел "кленовые листья" вперёд. На 18-й минуте Макс Комтуа удвоил преимущество канадцев. Во втором периоде Канада забросила ещё дважды усилиями Пьер-Люка Дюбуа и Эрика О'Делла. На 46-й минуте Зак Уайтклауд с передачи Доусона Мерсера довёл счёт до разгромного - 5:0. На 49-й минуте Антони Реш отыграл один гол, но на 52-й минуте Пьер-Люк Дюбуа оформил дубль. На 56-й минуте Дэймон Сиверсон забросил седьмую шайбу.

В параллельном матче сборная Финляндии всухую обыграла Чехию. Матч прошёл в Хельсинки и завершился со счётом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) в пользу финской команды. Голами в составе победителей отметились Йоэль Армиа, Сакари Маннинен и Тони Раяла.

Таким образом, стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею:

  • Швейцария - США
  • Швеция - Канада
  • Финляндия - Словакия
  • Чехия - Германия

Все четвертьфинальные матчи состоятся 26 мая. 28 мая победители сыграют в полуфиналах, а 29 мая состоятся матч за третье место и финал турнира.

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