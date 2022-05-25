"Я беспокоюсь за свою безопасность". Дипломат Бондарев рассказал Би-би-си, как он решил подать в отставку из-за войны в Украине

Би-би-си: Почему вы приняли такое решение?

Борис Бондарев: Причина в том, что я совершенно не согласен с тем, что делает и делало мое правительство как минимум с февраля, и я больше не хочу, чтобы меня с этим связывали.

Би-би-си: Насколько трудно вам было пойти на это?

Б. Б.: Вопрос был даже не в том, делать это или нет. Было решение это сделать [и надо было понять], когда. Я не видел никакой альтернативы.

Би-би-си: Вы боитесь за свою безопасность?

Б.Б.: Думаю, что можно так сказать.

Би-би-си: Насколько вы были шокированы наступлением в Украине 24 февраля?

Б.Б.: Я был шокирован - как любой нормальный человек. Потому что первое, что я услышал утром 24 февраля, что российская военная авиация бомбит Киев и Харьков. А последний раз эти города бомбили во время Второй мировой войны - и это делали немцы. А теперь их бомбим мы. Я думаю, что этим должны быть шокированы все россияне.

Би-би-си: Насколько распространено в российском министерстве иностранных дел это чувство шока и возражения против того, что происходит в Украине?

Б.Б.: Честно говоря, я не думаю, что это распространено. Этого нет.

Би-би-си: А почему так происходит?

Б.Б.: Я думаю, большинство людей слушает пропаганду и то, что им говорит начальство. Когда работаешь в министерстве, там существует иерархия, так что ты обязан выполнять указания руководства. И многие годы критический подход в министерстве в основном был устранен. Поэтому большинство людей просто верят всему, что им говорят, без всякой критики, без самостоятельного размышления.

Би-би-си: Как вы думаете, в какой степени ваше решение подать в отставку может что-то поменять?

Б.Б.: Честно говоря, я не думаю, что это много изменит. Но я думаю, что это может стать кирпичиком в стене, которая со временем может быть построена. Я на это надеюсь.

Би-би-си: Насколько сильным был шок среди ваших коллег? Вы говорили с ними об этом?

Б.Б.: Да, мы говорили. Сначала общее настроение было, как мне показалось, была радость, удовлетворение, эйфория. Что наконец [Россия] пошла на какие-то радикальные шаги. Сейчас они уже не так рады, потому что у нас в первую очередь появились проблемы с экономикой. Но мне не кажется, что большинство из них раскается и поменяет свои взгляды. Они могут стать немного менее радикальными, чуть менее агрессивными. Но не миролюбивыми.

Би-би-си: Что вы планируете делать дальше и намерены ли просить о политическом убежище? Чтобы защитить себя?

Б.Б.: Честно говоря, не знаю. Если говорить с юридической точки зрения, то я не сделал ничего незаконного, не совершил никакого преступления. Я просто подал в отставку и сказал, что думаю. Но мне кажется, я, конечно, должен беспокоиться за свою безопасность.

Би-би-си: С учетом того, что говорил в прошлом ваш президент, - могут ли вас счесть предателем своей страны?

Б.Б.: Да, я думаю, что они меня уже им считают.

Би-би-си: А как отреагировал ваш начальник в Женеве?

Б.Б.: Не знаю, я с ним не виделся после того, как подал заявление об отставке. В миссии я с тех пор не был и о его реакции не знаю. Но я не думаю, что она будет позитивной.

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