Ср, 25.05.2022
Бриедис из той части общества, которая не знает, кто убивал людей в Буче. Мнение его тренера... Это абсолютно неприемлемо для меня. Это моя главная претензия, потому что он всегда позиционировал себя как патриот. Кристап Зутис, боксер
Кристап Зутис, боксер

Синоптики: конец мая будет прохладным и дождливым

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В последние дни мая под влиянием циклона в Латвии будет прохладная погода с частыми дождями, прогнозируют синоптики.

В четверг, 26 мая, температура воздуха составит +13...+19 градусов, а в остальные дни до конца месяца не превысит +18 градусов. В самые прохладные дни будет +10...+15 градусов.

Каждый день ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, возможны также грозы с градом.

Ночная температура составит +5...+10 градусов, в отдельные ночи возможны небольшие заморозки.

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