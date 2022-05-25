Синоптики: конец мая будет прохладным и дождливым
В последние дни мая под влиянием циклона в Латвии будет прохладная погода с частыми дождями, прогнозируют синоптики.
В последние дни мая под влиянием циклона в Латвии будет прохладная погода с частыми дождями, прогнозируют синоптики.
В четверг, 26 мая, температура воздуха составит +13...+19 градусов, а в остальные дни до конца месяца не превысит +18 градусов. В самые прохладные дни будет +10...+15 градусов.
Каждый день ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, возможны также грозы с градом.
Ночная температура составит +5...+10 градусов, в отдельные ночи возможны небольшие заморозки.
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