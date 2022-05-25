В Рижском центре поддержки беженцев зарегистрировано 15 034 человека

Украинским беженцам выданы 10 771 SIM-карта для мобильных телефонов и 11 873 э-талона для проезда в общественном транспорте.

От украинских беженцев получено 2514 заявлений об образовании детей, из которых две трети - дети школьного возраста, треть - дошкольного возраста.

Также получено 5082 заявления на получение пособий по гарантированному минимальному доходу, 5008 - на выплату одноразового кризисного пособия, около 1000 заявок - на жилищное пособие.

За три месяца войны украинским гражданам в Риге выплачено пособий на сумму 4,76 млн евро.

Как сообщила вице-мэр Риги Линда Озола, в центре поддержки жителей Украины каждый день регистрируется около 200 человек, однако поток беженцев в центре больше - ежедневно обслуживается около 700 человек, которым предоставляются различные услуги и помощь.