Ср, 25.05.2022
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Кристап Зутис, боксер

Пабрикс: если Украина проиграет эту войну, то нас ждет следующая

Министр обороны Артис Пабрикс. ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Украина воюет за нас, и если она проиграет, то следующая война будет у нас и нам придется заплатить за это, в среду, 25 мая, заявил министр обороны Артис Пабрикс.

Пабрикс поблагодарил страны, которые широко поддерживают Украину - США, Великобританию, Польшу, страны Балтии, Чехию, страны Северной Европы, - но в то же время политик отметил, что есть страны, которые недостаточно хорошо выполняют свою работу и могли бы сделать больше.

"У нас нет времени ждать. Мы - приграничные страны и не готовы оплачивать счета за обеды и ужины других.

Если мы дойдем до конфликтной ситуации, то проследим за тем, чтобы за это расплачивались не только мы", - подчеркнул министр.

Латвия рассчитывает на еще большую поддержку Запада, особенно со стороны США, добавил Пабрикс.

RUS TVNET уже писал, что на этой неделе во время встречи с представителями Конгресса США Пабрикс призвал сенаторов расширить военную поддержку Латвии, усилив присутствие американских вооруженных сил.

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