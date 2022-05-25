Пабрикс: если Украина проиграет эту войну, то нас ждет следующая

Пабрикс поблагодарил страны, которые широко поддерживают Украину - США, Великобританию, Польшу, страны Балтии, Чехию, страны Северной Европы, - но в то же время политик отметил, что есть страны, которые недостаточно хорошо выполняют свою работу и могли бы сделать больше.

"У нас нет времени ждать. Мы - приграничные страны и не готовы оплачивать счета за обеды и ужины других.

Если мы дойдем до конфликтной ситуации, то проследим за тем, чтобы за это расплачивались не только мы", - подчеркнул министр.

Латвия рассчитывает на еще большую поддержку Запада, особенно со стороны США, добавил Пабрикс.

RUS TVNET уже писал, что на этой неделе во время встречи с представителями Конгресса США Пабрикс призвал сенаторов расширить военную поддержку Латвии, усилив присутствие американских вооруженных сил.