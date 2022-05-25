Россия упрощает получение гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей

Указ вступает в силу с 25 мая. Ранее получить гражданство в упрощенном порядке могли жители ДНР и ЛНР.

Ранее глава Запорожской области Владимир Рогов, назначенный российскими властями, заявил, что регион возьмет курс на вхождение в состав России - "после полного освобождения области от украинских националистов".

До этого о планах вхождения в состав России говорил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

На захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей уже введены бивалютные зоны: там можно расплачиваться и гривнами, и рублями.

"Предприятия и бизнесмены могут выставлять ценники в обеих валютах. Курс: 2 рубля за 1 гривну", - сказано в заявлении администрации Херсонской области, сообщает "Новая газета. Европа".

В июле прошлого года первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщал, что гражданство России в упрощенном порядке получили 611 тыс. жителей Донбасса, и прогнозировал, что к концу года это число достигнет 2 млн.