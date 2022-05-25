Уровень безработицы в первом квартале снизился в Латвии до 7,3%

В первом квартале 2022 года в стране было 68 000 безработных в возрасте от 15 до 74 лет, что на 6700 меньше, чем годом ранее, но на 1500 больше, чем в предыдущем квартале.

В ЦСУ отмечают, что в первом квартале в Латвии сохранялся самый высокий уровень безработицы среди стран Балтии - в Эстонии он составил 5,5%, а в Литве - 6,4%.

В первом квартале 2022 года в Латвии было 18 800 безработных, не имеющих работы длительно, что на 3100 меньше, чем годом ранее, и на 2600 меньше, чем в предыдущем квартале. Удельный вес длительно не имеющих работы в общем числе безработных составил 27,8%, что на 4,5 процентного пункта меньше, чем в предыдущем квартале. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот показатель уменьшился на 1,5 процентного пункта.

Среди молодежи уровень безработицы в первом квартале этого года составил 12%, что на 4,3 процентного пункта меньше, чем годом ранее, но на 0,7 процентного пункта больше, чем в предыдущем квартале. В течение года количество безработных среди молодежи уменьшилось на 1600, а по сравнению с предыдущим кварталом увеличилось на 700 человек.

В первом квартале этого года 31,9% или 438 100 жителей Латвии в возрасте от 15 до 74 лет были экономически неактивны - не работали и активно не искали работу. По сравнению с предыдущим кварталом их количество сократилось на 8800 человек или 2%, а в течение года - на 19 300 человек или 4,2%.

Согласно данным ЦСУ, 5400 или 1,2% экономически неактивного населения потеряли надежду найти работу. Годом ранее их доля составляла 1,5%, а в четвертом квартале 2021 года - 1,2%.