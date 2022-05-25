Ср, 25.05.2022
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ФОТО ⟩ Пляж в Майори готовится к грандиозному турниру Elite 16

Уже на следующей неделе в Майори стартует одно из важнейших соревнований по пляжному волейболу - турнир мирового тура Elite 16. Ярчайшие звёзды пляжного волейбола со всего мира соберутся в Юрмале, чтобы побороться за звание сильнейшей команды.

Главный стадион на пляже в Майори, который примет турнир Elite 16, сможет вместить до 3000 зрителей.

Турнир такого высокого уровня впервые пройдёт в Юрмале. Зрители смогут понаблюдать за олимпийскими чемпионами из Норвегии, лучшими мужскими командами из США, Бразилии, Чехии и Италии. Латвию в мужском турнире представят три дуэта - Александр Самойлов/Янис Шмединьш, Ардис Бедритис/Артур Ринкевич и Эдгар Точс/Кристиан Фокерот.

В женском пляжном волейболе Латвию также представят три дуэта - Анастасия Кравченока/Тина Граудиня, Марта Озолиня/Луизе Анна Скрастиня и Варвара Браилко/Даниэла Константинова.

Турнир Elite 16 пройдёт с 1 по 5 июня. Билеты можно приобрести здесь.

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